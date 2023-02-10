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Хорошо убегают. Украинские аэроразведчики уничтожили группу россиян (видео)

Фото: украинские аэроразведчики уничтожили группу россиян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Военные пограничной аэроразведки уничтожили группу российских оккупантов и показали это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Пограничники поразили здание, в котором находились россияне.

"Минус девять оккупантов - результат мастерской работы пограничной аэроразведки", - написали военные.

Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили вражеский вертолет с помощью артиллерии.

К тому же, наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".

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