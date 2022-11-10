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Гарно розлітались. Хлань повідомив про "приліт" по скупченню окупантів в Каховці

Фото: в Каховці приліт по скупченню окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Каховці Херсонської області пролунав вибух. Влучили по великому скупченню окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Херсонська область. В Каховці приліт по великому скупченні окупантів, які базувались на станції переливання крові. Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались", - заявив Хлань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра. При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

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Херсонська область