Хорошо разлетались. Хлань сообщил о "прилете" по скоплению оккупантов в Каховке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Херсонская область. В Каховке прилет по большому скоплению оккупантов, которые базировались на станции переливания крови. Местные говорят, что очень хорошо разлетались", - заявил Хлань.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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