"Гарні новини": Повітряні сили оцінили можливості РФ після вибухів на аеродромах

"Наслідки (вибухів в РФ, - ред.) ми бачили в відкритих джерелах, ми бачили супутникові знімки. Наслідки які - в них зменшиться кількісно техніка, яка постраждала внаслідок цих загадкових вибухів", - зазначив Ігнат.

При цьому він акцентував, йде мова про те, чи будуть росіяни відновлювати пошкоджене і навіть якщо наважаться, то "потрібно мати з чого та як".

"Можливо донорство буде запроваджене - з інших літаків знімати. Але це безумовно дуже гарні новини, тому що якщо виходить з ладу 1-2 літаки може ще кілька літаків це їхні спроможності зменшує, тому що завдання масованих ракетних ударів воно ймовірне ще, тому що достатньо цих літаків у них є на озброєнні Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, на жаль, в Росії ще є, але ті заходи безпеки, яких вони не дотримуються можуть спричинювати і до подальших наслідків і зменшення їхнього бойового потенціалу", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Росії повідомили про атаку на аеродром в Курську. Згодом також стало відомо про нібито "атаке безпілотників" на комбінат "Слава".

Додамо, вчора, 5 грудня на російських аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані пролунали вибухи.

Зазначимо, за даними міжнародних аналітиків, ці вибухи на стратегічно важливих аеродромах Росії можуть зірвати кампанію кремля щодо масованих ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України.

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