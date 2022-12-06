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"Хорошие новости": Воздушные силы оценили возможности РФ после взрывов на аэродромах

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Взрывы на российских аэродромах сокращают способность врага. Но у россиян пока есть еще самолеты для нанесения массированных ударов по Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Последствия (взрывов в РФ - ред.) мы видели в открытых источниках, мы видели спутниковые снимки. Последствия которые - в них уменьшится количественно техника, пострадавшая в результате этих загадочных взрывов", - отметил Игнат.

При этом он акцентировал, речь идет о том, будут ли россияне восстанавливать поврежденное и даже если отважатся, то "нужно иметь из чего и как".

"Возможно донорство будет введено - с других самолетов снимать. Но это безусловно очень хорошие новости, потому что если выходит из строя 1-2 самолета может еще несколько самолетов это их способности уменьшает, потому что нанесение массированных ракетных ударов оно вероятно еще, потому что достаточно этих самолетов у них есть на вооружении Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, к сожалению, России еще есть, но те меры безопасности, которые они не соблюдают, могут приводить и к дальнейшим последствиям и уменьшению их боевого потенциала", - подытожил Игнат.

Напомним, что сегодня утром в России сообщили об атаке на аэродром в Курске. Впоследствии также стало известно о якобы "атаке беспилотников" на комбинат "Слава".

Добавим, вчера, 5 декабря на российских аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилеве" в Рязани раздались взрывы.

Отметим, по данным международных аналитиков, эти взрывы на стратегически важных аэродромах России могут сорвать кампанию кремля по массированным ракетным ударам по объектам инфраструктуры Украины.

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