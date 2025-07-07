Гарна погода, їжа, пляж: як Усик готується до бою з Дюбуа в Іспанії (відео)

Чемпіон світу WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександр Усик допустив знімальну групу стримінгу DAZN до свого тренувального табору в іспанській Гандії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.
Місце для підготовки йому запропонував менеджер Сергій Лапін ще два з половиною роки тому:
"Сергій зателефонував і сказав: "Я знайшов чудове місце в Іспанії – Гандія. Гарна погода, їжа, пляж. Треба спробувати".
З того часу табір у Гандії став базовим для тренувань Усика. Тут він працює з фізіологом Кубою Якобіцьким, тренується разом із Даніелем Лапіним і навіть знаходить час на улюблену гру – Counter-Strike 2.
"У кожному новому таборі ми змінюємо програму. Щоразу нові вправи, нові завдання", - розповідає Усик.
Якобіцький відповідає не лише за фізичну форму чемпіона, а й за моніторинг втоми, запобігання перетренованості та навіть когнітивні тренування. Сам Усик жартома називає тренера "польським гангстером з божевільним мозком".
Половина родини Усика живе в Іспанії, неподалік від табору. Зокрема – батьки й сини, які, за словами боксера, займаються дзюдо та є олімпійською надією України в цьому виді спорту.
"Я люблю бокс. Не люблю щоденні тренування, але люблю бокс і перемоги. Це життя. Це воля Божа. Моє завдання – працювати", - зізнався Олександр.
"Багато спортсменів високого рівня не роблять того, що роблю я. Вони просто спарингують, б'ють грушу – і йдуть додому. Не харчуються правильно, не відновлюються, не розтягуються. Це не продовжує кар'єру. А я хочу жити після боксу й жити щасливо", - каже чемпіон.
У команді Усика не применшують заслуги Даніеля Дюбуа, проте наголошують: у боксі перемагає не сила, а розум і серце.
"Останні бої Дюбуа були хороші. Але в боксі великі руки – не гарантія перемоги. Перемагають головою і серцем", - зазначив Сергій Лапін.
Бій за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі між Усиком та Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.
Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
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