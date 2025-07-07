Гарна погода, їжа, пляж: як Усик готується до бою з Дюбуа в Іспанії (відео)

Чому саме Гандія

Місце для підготовки йому запропонував менеджер Сергій Лапін ще два з половиною роки тому:

"Сергій зателефонував і сказав: "Я знайшов чудове місце в Іспанії – Гандія. Гарна погода, їжа, пляж. Треба спробувати".

З того часу табір у Гандії став базовим для тренувань Усика. Тут він працює з фізіологом Кубою Якобіцьким, тренується разом із Даніелем Лапіним і навіть знаходить час на улюблену гру – Counter-Strike 2.

Новий підхід до підготовки

"У кожному новому таборі ми змінюємо програму. Щоразу нові вправи, нові завдання", - розповідає Усик.

Якобіцький відповідає не лише за фізичну форму чемпіона, а й за моніторинг втоми, запобігання перетренованості та навіть когнітивні тренування. Сам Усик жартома називає тренера "польським гангстером з божевільним мозком".

Родина, дзюдо та філософія боксу

Половина родини Усика живе в Іспанії, неподалік від табору. Зокрема – батьки й сини, які, за словами боксера, займаються дзюдо та є олімпійською надією України в цьому виді спорту.

"Я люблю бокс. Не люблю щоденні тренування, але люблю бокс і перемоги. Це життя. Це воля Божа. Моє завдання – працювати", - зізнався Олександр.

"Багато спортсменів високого рівня не роблять того, що роблю я. Вони просто спарингують, б'ють грушу – і йдуть додому. Не харчуються правильно, не відновлюються, не розтягуються. Це не продовжує кар'єру. А я хочу жити після боксу й жити щасливо", - каже чемпіон.

Про Дюбуа

У команді Усика не применшують заслуги Даніеля Дюбуа, проте наголошують: у боксі перемагає не сила, а розум і серце.

"Останні бої Дюбуа були хороші. Але в боксі великі руки – не гарантія перемоги. Перемагають головою і серцем", - зазначив Сергій Лапін.