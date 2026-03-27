З гарматою та серйозною "максималкою": що відомо про британські бронемашини у ЗСУ

Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), або CVR(T) – це серія легких британських бронемашин. Їхньою ключовою особливістю є висока маневреність завдяки легкому корпусу з алюмінієвого сплаву, а також низькому тиску на ґрунт.

Модифікації CVR(T)

Родина CVR(T) складається з семи основних варіантів бронемашин, усі назви яких починаються на літеру "S":

FV101 Scorpion – розвідувальний танк із 76-мм гарматою L23A1;

FV107 Scimitar – бойова розвідувальна машина з 30-мм автоматичною гарматою RARDEN та кулеметом 7,62 мм;

FV103 Spartan – бронетранспортер із кулеметом 7,62 мм;

FV105 Sultan – командно-штабна машина;

FV104 Samaritan – санітарна машина;

FV106 Samson – ремонтно-евакуаційна машина;

FV102 Striker – протитанкова машина з ПТРК Swingfire.

Попри різне призначення, усі сім машин побудовані на спільній платформі з уніфікованими агрегатами, що спрощує технічне обслуговування та підготовку екіпажів.

Характеристики бронемашин CVR(T)

У Збройних Силах України застосовуються, зокрема, бронемашини FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.

Бронетранспортер FV103 Spartan

Бойова маса машини у базовій конфігурації становить близько 8 170 кг (до 10 600 кг у сучасних модифікаціях із додатковим бронюванням).

Максимальна швидкість в бойових умовах для збереження ресурсу ходової зазвичай не перевищує 75 км/год. Запас ходу – 510 км. Здатна долати схили крутизною до 60%. Машина розрахована на перевезення 7 осіб, та озброєна одним кулеметом калібру 7,62-мм.

Розвідувальна машина FV107 Scimitar Mk2

Це глибока модернізація оригінального Scimitar. Базою для неї послужив корпус БТР Spartan – ширший і міцніший. Через це бойова маса зросла до приблизно 12 250 кг.

Захист суттєво підсилено: поверх алюмінієвого корпусу встановлено керамічну броню, додано протимінні сидіння для екіпажу. Озброєння залишилося незмінним – 30-мм гармата L21 RARDEN зі спареним кулеметом 7,62 мм. Проте електроніку, засоби зв'язку та прицільні системи повністю оновили.

Максимальна швидкість становить близько 80 км/год, запас ходу — до 500 км.

Санітарна бронемашина FV104 Samaritan

Це броньована санітарна машина родини CVR(T) без озброєння, призначена для евакуації поранених безпосередньо з поля бою. Внутрішній простір переобладнано під медичні потреби: Samaritan здатний вмістити до 4 лежачих поранених або до 5-6 сидячих.

Екіпаж машини зазвичай складається з 2 осіб (водія та медика), що дозволяє вивільнити більше місця в десантному відділенні.

Ходова частина повністю уніфікована з рештою родини. Маса становить близько 8 700 кг, максимальна швидкість – до 72 км/год, запас ходу – порядку 480–500 км. Низький силует і гусеничний хід дозволяють Samaritan ефективно діяти на бездоріжжі.