С пушкой и серьезной "максималкой": что известно о британских бронемашинах в ВСУ

Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), или CVR(T) - это серия легких британских бронемашин. Их ключевой особенностью является высокая маневренность благодаря легкому корпусу из алюминиевого сплава, а также низкому давлению на грунт.

Модификации CVR(T)

Семейство CVR(T) состоит из семи основных вариантов бронемашин, все названия которых начинаются на букву "S":

FV101 Scorpion - разведывательный танк с 76-мм пушкой L23A1;

FV107 Scimitar - боевая разведывательная машина с 30-мм автоматической пушкой RARDEN и пулеметом 7,62 мм;

FV103 Spartan - бронетранспортер с пулеметом 7,62 мм;

FV105 Sultan - командно-штабная машина;

FV104 Samaritan - санитарная машина;

FV106 Samson - ремонтно-эвакуационная машина;

FV102 Striker - противотанковая машина с ПТРК Swingfire.

Несмотря на разное назначение, все семь машин построены на общей платформе с унифицированными агрегатами, что упрощает техническое обслуживание и подготовку экипажей.

Характеристики бронемашин CVR(T)

В Вооруженных Силах Украины применяются, в частности, бронемашины FV103 Spartan, FV104 Samaritan и FV107 Scimitar Mk2.

Бронетранспортер FV103 Spartan

Боевая масса машины в базовой конфигурации составляет около 8 170 кг (до 10 600 кг в современных модификациях с дополнительным бронированием).

Максимальная скорость в боевых условиях для сохранения ресурса ходовой обычно не превышает 75 км/ч. Запас хода - 510 км. Способна преодолевать склоны крутизной до 60%. Машина рассчитана на перевозку 7 человек, и вооружена одним пулеметом калибра 7,62-мм.

Разведывательная машина FV107 Scimitar Mk2

Это глубокая модернизация оригинального Scimitar. Базой для нее послужил корпус БТР Spartan - более широкий и прочный. Из-за этого боевая масса выросла до примерно 12 250 кг.

Защита существенно усилена: поверх алюминиевого корпуса установлена керамическая броня, добавлены противоминные сиденья для экипажа. Вооружение осталось неизменным - 30-мм пушка L21 RARDEN со спаренным пулеметом 7,62 мм. Однако электронику, средства связи и прицельные системы полностью обновили.

Максимальная скорость составляет около 80 км/ч, запас хода - до 500 км.

Санитарная бронемашина FV104 Samaritan

Это бронированная санитарная машина семьи CVR(T) без вооружения, предназначенная для эвакуации раненых непосредственно с поля боя. Внутреннее пространство переоборудовано под медицинские нужды: Samaritan способен вместить до 4 лежачих раненых или до 5-6 сидячих.

Экипаж машины обычно состоит из 2 человек (водителя и медика), что позволяет высвободить больше места в десантном отделении.

Ходовая часть полностью унифицирована с остальным семейством. Масса составляет около 8 700 кг, максимальная скорость - до 72 км/ч, запас хода - порядка 480-500 км. Низкий силуэт и гусеничный ход позволяют Samaritan эффективно действовать на бездорожье.