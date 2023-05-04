UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарантуватимуть деескалацію війни. Подоляк назвав потреби України в озброєнні

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збільшення поставок зброї в Україні гарантуватимуть деескалацію війни. Інші ж сценарії лише заохочуватимуть Росію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, сьогодні Україна потребує:

  • ракети дальнього радіуса дії, які допоможуть знищувати ворожу інфраструктуру постачання;
  • тактична авіація, у тому ж числі винищувачі F-16. Це ж, зі свого боку, захистити цивільних від російського терору;
  • системи ППО, аби остаточно "закрити небо".

"Тільки різке збільшення поставок зброї в Україну може забезпечити реальну деескалацію. Будь-який інший сценарій є прямим заохоченням російського агресора", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Амстердам працює з країнами Європи та іншими партнерами щодо постачання сучасних літаків Україні.

Як відзначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передача F-16 нашим військовим допоможе відтіснити російські військові кораблі й літаки подалі від Чорноморського зернового коридору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОфіс президента