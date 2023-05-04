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Не табу. Нідерланди ведуть переговори щодо F-16 для України, - прем'єр

Новость на русском →
Гаага, Четвер 04 травня 2023 15:23
Не табу. Нідерланди ведуть переговори щодо F-16 для України, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди працюють з країнами Європи та іншими партнерами щодо постачання сучасних літаків Україні. Наразі це питання не вирішене остаточно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час прес-конференції з Володимиром Зеленським.

"З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо дуже щільно з Бельгією, Данією, Великобританією, іншими партнерами для того, щоб привести це до завершення. Ми ще не наблизилися до цього. Це дуже чутлива тема", - заявив прем'єр Нідерландів.

Рютте порівняв передачу сучасних літаків Україні з постачаннями інших видів зброї, зокрема з гаубицями та танками Leopard.

"Це досягло завершення, і зараз ми працюємо над цим. Зараз ми вже постачаємо іншу техніку до України. Щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту та уряду", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів заявив, що немає ніяких причин не передавати Україні сучасні військові літаки.

Раніше глава держави наголосив, що Україна зможе отримати літаки після контрнаступу військ.

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