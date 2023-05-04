Передача F-16 Україні допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку, - Кулеба

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, таким чином забезпечуючи безперебійний потік зернових суден", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Амстердам працює з країнами Європи та іншими партнерами щодо постачання сучасних літаків Україні.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, вже незабаром ЗСУ розпочнуть контрнаступ. Після цього, є впевненість, що союзники нададуть нам бойові літаки.

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