Будут гарантировать деэскалацию войны. Подоляк назвал потребности Украины в вооружении

Увеличение поставок оружия в Украину будет гарантировать деэскалацию войны. Другие же сценарии будут только поощрять Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Только резкое увеличение поставок оружия в Украину может обеспечить реальную деэскалацию. Любой другой сценарий прямое поощрение российского агрессора", - пишет советник главы Офиса президента.

По словам Подоляка, сегодня Украина нуждается в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Амстердам работает со странами Европы и другими партнерами над поставками современных самолетов Украине.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передача F-16 нашим военным поможет оттеснить российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора.

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