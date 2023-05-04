Гарантуватимуть деескалацію війни. Подоляк назвав потреби України в озброєнні
Збільшення поставок зброї в Україні гарантуватимуть деескалацію війни. Інші ж сценарії лише заохочуватимуть Росію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, сьогодні Україна потребує:
- ракети дальнього радіуса дії, які допоможуть знищувати ворожу інфраструктуру постачання;
- тактична авіація, у тому ж числі винищувачі F-16. Це ж, зі свого боку, захистити цивільних від російського терору;
- системи ППО, аби остаточно "закрити небо".
"Тільки різке збільшення поставок зброї в Україну може забезпечити реальну деескалацію. Будь-який інший сценарій є прямим заохоченням російського агресора", - пише радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Амстердам працює з країнами Європи та іншими партнерами щодо постачання сучасних літаків Україні.
Як відзначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передача F-16 нашим військовим допоможе відтіснити російські військові кораблі й літаки подалі від Чорноморського зернового коридору.
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