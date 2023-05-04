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Гарантуватимуть деескалацію війни. Подоляк назвав потреби України в озброєнні

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Четвер 04 травня 2023 18:12
Гарантуватимуть деескалацію війни. Подоляк назвав потреби України в озброєнні Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збільшення поставок зброї в Україні гарантуватимуть деескалацію війни. Інші ж сценарії лише заохочуватимуть Росію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, сьогодні Україна потребує:

  • ракети дальнього радіуса дії, які допоможуть знищувати ворожу інфраструктуру постачання;
  • тактична авіація, у тому ж числі винищувачі F-16. Це ж, зі свого боку, захистити цивільних від російського терору;
  • системи ППО, аби остаточно "закрити небо".

"Тільки різке збільшення поставок зброї в Україну може забезпечити реальну деескалацію. Будь-який інший сценарій є прямим заохоченням російського агресора", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Амстердам працює з країнами Європи та іншими партнерами щодо постачання сучасних літаків Україні.

Як відзначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передача F-16 нашим військовим допоможе відтіснити російські військові кораблі й літаки подалі від Чорноморського зернового коридору.

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