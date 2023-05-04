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Будут гарантировать деэскалацию войны. Подоляк назвал потребности Украины в вооружении

Новина українською →
Четверг 04 мая 2023 18:12
Будут гарантировать деэскалацию войны. Подоляк назвал потребности Украины в вооружении Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Увеличение поставок оружия в Украину будет гарантировать деэскалацию войны. Другие же сценарии будут только поощрять Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, сегодня Украина нуждается в:

  • ракетах дальнего радиуса действия, которые помогут уничтожать враждебную инфраструктуру снабжения;
  • тактической авиации, в том числе истребителях F-16. Это же, со своей стороны, оградить гражданских от российского террора;
  • системы ПВО, чтобы окончательно "закрыть небо".

"Только резкое увеличение поставок оружия в Украину может обеспечить реальную деэскалацию. Любой другой сценарий прямое поощрение российского агрессора", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Амстердам работает со странами Европы и другими партнерами над поставками современных самолетов Украине.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передача F-16 нашим военным поможет оттеснить российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора.

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Война в Украине Офис президента
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