Гарантії, відновлення та інше. Україна та США обговорять завтра 5 пунктів, - Зеленський

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що завтра, 28 грудня, президент США Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Зустріч очікується ввечері за київським часом.

Український лідер вже анонсував, що крім нього, до складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умеров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник глави ОП Олександр Бевз і перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

Згідно з інформацією в ЗМІ, Зеленський на зустрічі з Трампом має намір усунути ключові розбіжності щодо мирного плану.

Сам президент України публічно повідомив, що в ході переговорів обов'язково підніматиме питання території. Зокрема, сторони обговорять і Донбас, і Запорізьку АЕС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський вже вилетів до США, але спочатку зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, а також проведе онлайн-зустріч з європейськими лідерами.