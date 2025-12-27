Гарантии, восстановление и прочее. Украина и США обсудят завтра 5 пунктов, - Зеленский

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, что завтра, 28 декабря, президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Встреча ожидается вечером по киевскому времени.

Украинский лидер уже анонсировал, что кроме него, в состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз и первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

Согласно информации в СМИ, Зеленский на встрече с Трампом намерен устранить ключевые разногласия по мирному плану.

Сам президент Украины публично сообщил, что в ходе переговоров обязательно будет поднимать вопрос территории. В частности, стороны обсудят и Донбасс, и Запорожскую АЭС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский уже вылетел в США, но сначала встретится с премьер-министром Канады Марком Карни, а также проведет онлайн-встречу с европейскими лидерами.