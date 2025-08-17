Гарантії безпеки Україні від Трампа важливіше за забаганки Путіна - Зеленський

"Я не знаю, про що реально говорили (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін і президент (США Дональд, - ред.) Трамп. Багато деталей Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна", - наголосив президент України.

Він пояснив, що Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки.. Зеленський пояснив, що справжні гарантії безпеки - це сильна армія, і це може дати тільки Україна.

"Фінансування армії, я вважаю, може дати тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантії безпеки", - пояснив глава України.

Водночас він зазначив, що те, чи є війська на землі, чи захист в небі, як в інших держав, чи є у нас сучасний тотальний набір протиповітряної оборони - це поки лише запитання.

"На них ми хочемо отримати відповіді, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки. Те. Що ви говорите, мені здається, це сигнал російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але якщо чесно це поки лише слова. На рівні тристоронньої зустрічі - готові говорити", - підсумував Зеленський.