Гарантии безопасности Украине от Трампа важнее прихотей Путина - Зеленский

"Я не знаю, о чем реально говорили (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин и президент (США Дональд, - ред.) Трамп. Многие детали Трамп сказал мне, потом европейским лидерам. И то, что президент Трамп сказал о гарантиях безопасности, для меня это гораздо важнее, чем мысли Путина", - подчеркнул президент Украины.

Он пояснил, что Путин нам не даст никаких гарантий безопасности. Зеленский пояснил, что настоящие гарантии безопасности - это сильная армия, и это может дать только Украина.

"Финансирование армии, я считаю, может дать только Европа. Оружие для этой армии может дать внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантии безопасности", - пояснил глава Украины.

В то же время он отметил, что то, есть ли войска на земле, или защита в небе, как у других государств, есть ли у нас современный тотальный набор противовоздушной обороны - это пока только вопросы.

"На них мы хотим получить ответы, чтобы понимать, что такое гарантии безопасности. То. Что вы говорите, мне кажется, это сигнал российской стороны, что они не будут нас дальше оккупировать. Но если честно это пока только слова. На уровне трехсторонней встречи - готовы говорить", - подытожил Зеленский.