Кулеба про гарантії: не розкриватиму секрет, приклад Британії надихнув країни на угоди

Є вже низка країн, які хочуть підписати угоду з Україною щодо гарантій безпеки.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Є такі вже країни (які хочуть підписати угоду щодо гарантій безпеки, ред.). Не буду розкривати сюрприз, але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн на переговори щодо такої домовленості і на те, щоб робити таку домовленість більш потужною, ніж вони планували спочатку", - заявив він.

За словами міністра, укладена з Лондоном угода важлива не лише сама по собі, а й через те, що дала "потужний імпульс іншим".

"Запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання", - заявив Кулеба.

Він додав, що йому відомий зміст анонсованої угоди між Україною і Францією.

"Але давайте дочекаємось подій, коли вони відбудуться. Франція за ці два роки продемонструвала, що вона твердо стоїть на боці України", - сказав міністр.

Угода з безпеки між Британією та Україною

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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