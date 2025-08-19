UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Гарантії безпеки будуть": Зеленський розкрив подальші кроки після перемовин у Вашингтоні

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський розкрив подальші кроки української делегації після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що сьогодні, 19 серпня, продовжиться координація на рівні лідерів, будуть обговорення, готуються відповідні формати.

"Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - підкреслив глава держави.

Саміт у Вашингтоні 18 серпня

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Білому домі проходили переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів, які приїхали разом з президентом України.

Під час зустрічі Трамп перервав багатосторонні перемовини, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Після розмови з главою Кремля американський президент заявив, що досяг домовленості про підготовку зустрічі за участю Зеленського. Наступним кроком може стати тристоронній саміт, який може пройти в одній з європейських країн.

За даними Axios, Трамп розраховує, що переговори Зеленського та Путіна можуть відбутися вже цього місяця.

