"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл дальнейшие шаги украинской делегации после встречи с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что сегодня, 19 августа, продолжится координация на уровне лидеров, будут обсуждения, готовятся соответствующие форматы.
"Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - добавил глава государства.
Напомним, вчера, 18 августа, в Белом доме проходили переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, которые приехали вместе с президентом Украины.
Во время встречи Трамп прервал многосторонние переговоры, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.
После разговора с главой Кремля американский президент заявил, что достиг договоренности о подготовке встречи с участием Зеленского. Следующим шагом может стать трехсторонний саммит, который может пройти в одной из европейских стран.
По данным Axios, Трамп рассчитывает, что переговоры Зеленского и Путина могут состояться уже в этом месяце.