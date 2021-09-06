Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике

США не намерены менять свою позицию в отношении "Северного потока-2". После визита Владимира Зеленского в Штаты на прошлой неделе стало ясно, что Госдеп даже не рассматривает вариант, чтобы заблокировать достройку и запуск этого проекта.

"Северный поток, если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, мы еще поборемся над тем, как он будет работать", – заявил президент Украины после встречи с Джо Байденом.

Зеленский признал, что гарантии защиты энергобезопасности Украины на случай запуска СП-2 США не разработаны. Есть только обещания задействовать санкции со стороны Белого дома, если, как пояснил президент, "будут нарушаться украинские права и вопросы энергетической безопасности". О таком формате противодействия России Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились еще в июле.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что основанием для введения санкций может стать отказ "Газпрома" менять контракты с покупателями газа из ЕС и переносить точки продажи на восточную границу Украины.

"Это будет доказательством того, что "Газпром" продолжает использовать газ как геополитическое оружие, диктуя свои условия – кто может на европейский рынок транзитировать газ, а кто не может", – заявил Витренко в эфире одного из телеканалов. Немецкая сторона в скором времени должна организовать переговоры на эту тему с европейскими компаниями, уточнил он. Впрочем, как ранее писало РБК-Украина, вариант переноса точек покупки газа весьма маловероятен.

Реверс из ЕС и СПГ из США: поиск новых источников газа

Стремление США предпринимать меры для сохранения транзитных функций Украины подтверждено в совместном заявлении о стратегическом партнерстве, сделанном после встречи президентов двух стран.

"США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии… с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", – сказано в нем.

Исходя из этого пункта, транзитная роль Украину должна сохраниться до 2050 года. Именно через 30 лет, которые и будут этим переходным периодом, планируется провести полную декарбонизация энергетики. То есть сократить использование углеводородов, чтобы свести выбросы СО-2 к нулю, как это предусмотрено Парижским соглашением по климату 2016 года.

Что означает фраза о "совместной поддержке усилий по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников"?

Необходимость увеличения мощностей для поставок газа возникнет в случае сокращения транзита через Украину до минимума после запуска СП-2. Тогда поставки по виртуальному реверсу станут невозможны. А при реальных реверсных поставках, то есть из газохранилищ Европы, стоимость газа в текущем и следующем годах может быть слишком высокой. Уже сейчас она превышает 600 долларов без транспортировки.

Гарантии для Украины в реализации транзитного потенциала должны быть наполнены реальным содержанием, сказали в Минэнерго РБК-Украина. "Необходимо интенсифицировать переговорные процессы относительно углубления сотрудничества в контексте понимания угроз энергобезопасности в сфере поставок газа, а именно – реализации проекта "Северный поток-2", – несколько витиевато отметили в профильном министерстве.

Иными словами, нужно договориться с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией о возможности поставок газа при отсутствии транзита газа из РФ. На сегодняшний день реверсные поставки из этих стран в большинстве случаев предусматривают именно наличие транзита.

Если же транзит оборвется, есть несколько вариантов поставок газа, говорит эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. Во-первых, физический реверс из ЕС. "На сегодня "Турецкий поток" полностью "освободил" мощности Трансбалканского трубопровода, по которому раньше газ шел через Украину в Турцию", – отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, можно использовать словацкое направление. "Существующая система европейских интерконнекторов позволяет получать газ из Баумгартена (то есть газ, поставленный через "Северные потоки") и поставлять его в Украину с Запада на Восток", – считает Землянский.

Исходя из участия в процессе США, также можно рассматривать и вариант использования американского сжиженного газа (СПГ) через Польшу по так называемому "Трансатлантическому коридору".

После запуска в эксплуатацию LNG-терминала в Свиноуйсьце (Польша) в октябре 2015 года польская PGNiG заключила несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Был подписан долгосрочный контракт с американской Cheniere Marketing International, который предусматривает поставку СПГ в Польшу с 2023 по 2042 годы по 1,45 млн тонн в год. Второй недавно подписанный контракт с американской Venture Global LNG предусматривает покупку на условиях FOB 2 млн тонн в год в течение 20 лет.

Новые блоки АЭС: когда и где будут строить

В ходе визита Зеленского в США обсуждалась не только тема газа. "Энергоатом" подписал меморандум с американской Westinghouse о строительстве пяти энергоблоков на атомных станциях Украины. Исходя из заявления президента, речь идет о "совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС (ХАЭС) как пилотного проекта" и еще 4-х блоков.

Учитывая, что документ до сих пор не опубликован, неясно, где именно и в какие сроки собираются строить эти блоки. Известно лишь, что стоимость проекта составит около 30 млрд долларов США.

В Минэнерго на запрос издания повторили, что речь идет о 4-м блоке Хмельницкой АЭС. Об остальных блоках ничего неизвестно. Не смогли ответить на этот вопрос и в "Энергоатоме". Там сообщили РБК-Украина, что это могут быть как дополнительные блоки на некоторых станциях, так и новые блоки, которые могут построить взамен тех, которые вскоре отслужат свой срок.

Почти на каждой из четырех электростанций изначально по проекту планировалось строительство большего числе блоков, чем есть сейчас. К примеру, проект Запорожской АЭС предполагал 10 блоков, а сейчас работает 6, на Ровенской – 6 вместо нынешних 4. На некоторых станциях срок работы блоков продлевают, но рано или поздно нужно будет строить новые.

"По каждой станции мы будем выбирать, где будут лучшие экономические условия для строительства новых блоков. Будем предлагать рассматривать варианты. Но пока окончательного решения не принято", – заявили изданию в "Энергоатоме". Касаемо средств для реализации проекта в компании сказали, что это могут быть и собственные вложения "Энергоатома", и кредиты, и инвестиции.

Строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС начали еще в 80-х годах, сейчас проект заморожен. При этом фундамент 3-го блока готов более чем на 60%. Он закладывался под российское топливо, и заменить его под американское практически невозможно.

А вот на 4-м блоке готовность фундамента меньше, и замена теоретически возможна. Но это будет затратно и по времени, и по средствам. К слову, еще год назад Зеленский подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетике, согласно которому достройка этих блоков должна быть ускорена.

Это уже не первый меморандум о достройке блоков на ХАЭС. В 2016 году "Энергоатом" и компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписали аналогичный документ. В конце 2020 года вопрос достройки 3-го и 4-го блоков ХАЭС обсуждался с чешской Skoda JS. Кабмин даже утвердил ТЭО проекта в размере 72 млрд гривен.

Проект по строительству новых блоков АЭС может оказаться весьма долгосрочным. К тому же пока нет предмета для детального обсуждения, поскольку договоренности между "Энергоатомом" и Westinghouse не более, чем декларация о намерениях, говорит эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная. "Есть действующая энергостратегия Украины до 2035 года. Какие 5 блоков? Они не вписываются ни в какой официально принятый документ", – отметила собеседник.

И хотя Украина не добилась от США более жестких действий в отношении "Северного потока-2", нельзя сказать, что в энергетике визит Зеленского к Джо Байдену оказался безрезультатным. Другой вопрос, что пока большинство договоренностей в энергетической сфере имеют характер не более чем соглашений о намерениях. Об эффективности этих переговоров можно будет судить позже, когда декларации начнут наполнять реальным смыслом в виде конкретных проектов и инвестиций.