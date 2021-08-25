Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий

То, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, сомнений практически нет. А вот сможет ли он заработать на полную мощность, пока неясно. РБК-Украина рассмотрело три варианта развития событий, предполагающих санкции США против российско-немецкого проекта, ограничение мощностей прокачки через СП-2 и вероятность аварии на украинской ГТС.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела безрезультатные переговоры по вопросу "Северного потока-2" и в России, и в Украине. 20 августа в Москве после трехчасовой встречи с Владимиром Путиным она так и не получила от него гарантий, что транзит газа через Украину после 2024 года будет продолжен. Обещания, конечно, были, но гарантий никаких.

Путин заявил, что предметно о транзите после 2024 года можно будет говорить лишь после того, как страны Европы дадут информацию о потребности в газе на среднесрочную перспективу. Так что базы для предметных переговоров по этой теме с Владимиром Зеленским 22 августа в Киеве у Меркель практически не было. Сам президент Украины по итогу встречи с канцлером Германии заявил, что по вопросу СП-2 обсуждались "общие вещи".

Учитывая темпы работ, газопровод может быть достроен уже в ближайшие недели. Все сомнения в этом развеяли Меркель и президент США Джо Байден 16 августа, когда после встречи дали понять, что их страны не намерены противодействовать завершению проекта.

Однако в Украине надежды не теряют. 23 августа Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства СП-2. Какие шаги в этом направлении могут быть предприняты, пока неизвестно.

Надеяться на дополнительные и действенные санкции со стороны США оснований нет. Тем более что на днях Байден заявил, что строительство СП-2 почти завершено и введение новых санкций было бы непродуктивно. А последнее решение США об ограничениях для судна обеспечения, которое участвует в достройке трубы, носит скорее политический характер и никак не влияет на процесс.

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: GettyImages)

В "Газпроме" уже заявили, что до конца года собираются прокачать по СП-2 около 5,5 млрд кубометров газа – почти 10% от общей мощности. Но и это пока маловероятно. Сразу после достройки газопровода ожидать коммерческих поставок по нему не стоит. Во-первых, необходимо будет провести тестирование мощностей, а это займет, возможно, несколько месяцев.

Во-вторых, необходимо получить сертификацию оператора Nord Stream 2 AG. И с этим могут возникнуть проблемы. Согласно директивам ЕС, оператор должен быть отделен от компании поставщика. То есть нужно провести анбандлинг, как в НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году, когда создали отдельную компанию "Оператор ГТС Украины".

Заявку на сертификацию Nord Stream 2 AG подал в федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur – BNetzA) еще в июне. Но ответа компания пока так и не получила.

Вариант №1 – маловероятный. США вводят санкции

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что необходимо убедить США ввести санкции в отношении оператора СП-2. Этот вопрос, скорее всего, обсудят на встрече Зеленского и Байдена 31 августа, отметил он.

"Мы продолжаем работу с американскими конгрессменами и сенаторами, и убеждаем их, что должны быть наложены действенные санкции на оператора проекта для того, чтобы газ по этому проекту не шел в Европу в обход Украины", – заявил глава НАК.

Речь идет о том, что санкциями можно будет фактически запретить компаниям работать с оператором СП-2. Но вероятность такого развития событий невелика, отметил в разговоре с РБК-Украина источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуацией. "США, конечно, могут ввести такие санкции, но это маловероятно, учитывая договоренности с Германией", – отметил собеседник.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский разделяет это мнение. "Я не думаю, что могут быть новые действенные санкции. Причина в том, что Германия и США уже обо всем договорились. Санкций, на мой взгляд, можно будет ожидать лишь в случае какого-то резкого обострения ситуации на Востоке Украины", – предположил собеседник.

Вариант №2 – ожидаемый. Ограничение мощностей СП-2

Если США не введут санкции в отношении оператора СП-2 и он будет сертифицирован, останется еще одна возможность пусть и не заблокировать, но существенно ограничить поставки газа по трубопроводу. Немецкий регулятор может применить к СП-2 норму Третьего энергопакета, которая не позволяет одному поставщику использовать мощности газопровода более чем на 50%. Таким образом "Газпром" вместо 55 млрд кубометров газа в год сможет прокачивать по СП-2 лишь 27,5 млрд. Ангела Меркель в Киеве заявила, что такое ограничение могут ввести.

"Это (СП-2, – ред.) не немецко-российский проект, там есть фирмы из Германии, Нидерландов, Франции, поэтому это европейско-российский проект. Он подлежит европейскому праву, он подлежит праву Третьего энергопакета, поэтому в регулировании мы не совсем свободны и должны ссылаться именно на это", – сказала канцлер.

Решения Bundesnetzagentur – BNetzA по ограничению доступа к мощностям СП-2 должна будет подтвердить Еврокомиссия. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заверил, что проблем с этим не будет.

"Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям по недискриминационному доступу к инфраструктуре", – сказал Домбровскис в интервью РБК-Украина.

Строительство СП-2 практически завершено (Фото: nord-stream2.com by Paul Langrock)

Подтверждение решения немецкого регулятора, учитывая все бюрократические процедуры, займет около четырех месяцев. При этом позиция Меркель в данном случае не имеет особого значения. И вовсе не потому, что она вскоре покинет пост канцлера. Немецкий регулятор – орган абсолютно независимый от правительства, он принимает решения по собственному усмотрению.

Ранее регулятор уже принял решение не выводить СП-2 из-под действия Третьего энергопакета, акционеры проекта безуспешно обжаловали его в суде. Таким образом, оператор СП-2 должен быть выделен в отдельную компанию, а "Газпром" может использовать лишь 50% мощности газопровода.

Сценарий с ограничением мощностей газопровода пока представляется как самый вероятный. И Украине он вполне подходит. Ведь в таком случае потребность газа в Европе останется еще на уровне около 30-40 млрд кубометров, которые и будут поставляться после 2024 года по украинской ГТС. Будет ли идти транзит по прямым контрактам с "Газпромом" или европейские потребители начнут бронировать мощности и закупать газ на восточной границе Украины и России, пока говорить сложно.

Юрий Витренко настаивает, чтобы компании ЕС прямо сейчас, как предусмотрено Третьим энергопакетом, меняли контракты с россиянами и переносили точки передачи газа. Но "Газпром" не присоединялся к этому пакету, а потому не собирается выполнять его условия.

Покупатели газа в ЕС также не проявляют инициативы. Их все устраивает, к тому же они не хотят портить отношения с крупным поставщиком газа. По словам Витренко, некоторые компании стран ЕС все же высказывали желание перенести точки передачи газа. Но публично об этом ни одна из них не заявляла.

Есть риск, что россияне смогут обойти решение по ограничению мощностей. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в июле назвал возможный вариант с введением виртуальной точки передачи газа в море.

"Газпром" сможет продавать газ в 12 милях от берега Германии на дне моря, где формально начинается Евросоюз. Там просто передавать часть газа другим собственникам — европейским потребителям. И они будут вторую часть трубы загружать как бы своим газом. Таким образом, морскую часть можно будет загрузить на 100% ", – заявил Юшков.

Униговский считает, что подобный вариант вполне может быть реализован. "Насколько я знаю, об этом шла речь на встрече министров энергетики Украины, США и Германии 23 августа. Я думаю, что россияне попытаются обойти это ограничение, если решение о нем будет принято", – сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (Фото: УНИАН)

Вариант №3 – рискованный. Авария на ГТС

Возможен и третий вариант развития событий на случай, если США все-таки применят санкции или будут введены ограничения поставок газа, которые не удастся обойти.

"Газпром" с июля сократил поставки газа в ЕС, а в начале августа закачка в хранилища Европы на некоторое время практически приостановилась. Причины называются разные, в том числе дефицит газа для формирования запаса внутри РФ и попытка сработать на повышение цены газа, которая уже превысила 540 долларов. Потребность в газе ближе к концу года в любом случае увеличится, поскольку газа в хранилищах ЕС будет не хватать. Мощности украинской ГТС придется использовать на максимальном уровне.

России же нужно будет доказать необходимость СП-2. В этом случае нельзя исключать возникновения каких-то неполадок в системе поставок газа через Украину, которые не позволят проводить транзит в необходимом объеме. Теоретически авария может произойти естественным образом, но нельзя исключать провокации и диверсии.

К слову, Путин на пресс-конференции с Меркель мимоходом затронул тему технического состояния ГТС Украины. Продолжение транзита газа через Украину после 2024 года он назвал "вопросом коммерческого характера, учитывая техническое состояние" ГТС.

Авария на газопроводе будет признана чрезвычайной ситуацией. И, согласно постановлению Европарламента и совета ЕС о мерах по обеспечению безопасности газоснабжения, будет позволено в виде исключения при безвыходной ситуации использовать СП-2 на полную мощность.