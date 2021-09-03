ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша избавляется от газовой зависимости России: как это происходит

Новина українською →
Варшава, Пятница 03 сентября 2021 11:52
Польша избавляется от газовой зависимости России: как это происходит Фото: глава PGNiG Павел Маевский (PGNiG.pl)
Автор: Анастасия Рокитна

Польша подписала 20-летний контракт с США на увеличение объемов поставок газа из Мексиканского залива. Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что благодаря этому договору Польша станет независимой от поставок газа из России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Согласно соглашению с группой Venture Global LNG, поставки сжиженного газа из США в Польшу будут увеличены с 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, что в эквиваленте дает 7,5 млрд. куб. м газа в год.

Поставки по новому контракту начнутся с 2023 года.

"Это выполнение стратегии PGNiG в достижении независимости от поставок газа с восточного направления. После 2022 года, когда истекает срок действия Ямальского контракта, мы уже не будем вынуждены покупать газ с востока", - сказал Маевский.

Независимость от поставок газа с России стала возможна не только благодаря новому контракту с США, но и покупке газовых активов в Норвегии, новому газопроводу Baltic Pipe, СПГ-терминалу в Свиноуйсьце, сообщил Маевский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Газ Российская Федерация
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин