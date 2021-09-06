Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики

США не мають наміру змінювати свою позицію щодо "Північного потоку-2". Після візиту Володимира Зеленського у Штати минулого тижня стало зрозуміло, що Держдеп навіть не розглядає варіант, щоб заблокувати добудову і запуск цього проекту.

"Північний потік, якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, ми ще поборемося над тим, як він буде працювати", – заявив президент України після зустрічі з Джо Байденом.

Зеленський визнав, що гарантії захисту енергобезпеки України на випадок запуску ПП-2 США не розроблені. Є тільки обіцянки задіяти санкції з боку Білого дому, якщо, як пояснив президент, "будуть порушуватися українські права і питання енергетичної безпеки". Про такий формат протидії Росії Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися ще у липні.

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що підставою для введення санкцій може стати відмова "Газпрому" змінювати контракти з покупцями газу з ЄС і переносити точки продажу на східний кордон України.

"Це буде доказом того, що "Газпром" продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, диктуючи свої умови – хто може на європейський ринок транзитувати газ, а хто не може", – заявив Вітренко в ефірі одного з телеканалів. Німецька сторона незабаром має організувати переговори на цю тему з європейськими компаніями, уточнив він. Втім, як раніше писало РБК-Україна, варіант перенесення точок купівлі газу вельми малоймовірний.

Реверс з ЄС і СПГ з США: пошук нових джерел газу

Прагнення США вживати заходів для збереження транзитних функцій України підтверджено у спільній заяві про стратегічне партнерство, зроблене після зустрічі президентів двох країн.

"США мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії... з метою збереження транзитної ролі і забезпечення безпеки поставок Україною в цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряди України і США підтримують зусилля по збільшенню потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел", – сказано у ній.

Виходячи з цього пункту, транзитна роль України має зберегтися до 2050 року. Саме через 30 років, які і будуть цим перехідним періодом, планується провести повну декарбонізація енергетики. Тобто скоротити використання вуглеводнів, щоб звести викиди СО-2 до нуля, як це передбачено Паризькою угодою з клімату 2016 року.

Що означає фраза про "спільну підтримку зусиль зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел"?

Необхідність збільшення потужностей для поставок газу виникне у разі скорочення транзиту через Україну до мінімуму після запуску ПП-2. Тоді поставки по віртуальному реверсу стануть неможливі. А при реальних реверсних поставках, тобто з газосховищ Європи, вартість газу у поточному і наступному роках може бути занадто високою. Вже зараз вона перевищує 600 доларів без транспортування.

Гарантії для України у реалізації транзитного потенціалу мають бути наповнені реальним змістом, сказали в Міненерго РБК-Україна. "Необхідно інтенсифікувати переговорні процеси щодо поглиблення співпраці в контексті розуміння загроз енергобезпеки у сфері поставок газу, а саме – реалізації проекту "Північний потік-2", – дещо розмито зазначили у профільному міністерстві.

Іншими словами, потрібно домовитися з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією про можливість поставок газу за відсутності транзиту газу з РФ. На сьогоднішній день реверсні поставки з цих країн в більшості випадків передбачають саме наявність транзиту.

Якщо ж транзит обірветься, є кілька варіантів поставок газу, каже експерт з питань енергетики Валентин Землянський. По-перше, фізичний реверс з ЄС. "На сьогодні "Турецький потік" повністю звільнив потужності Трансбалканського трубопроводу, по якому раніше газ йшов через Україну до Туреччини", – зазначив він.

Крім того, за словами експерта, можна використовувати словацький напрямок. "Існуюча система європейських інтерконекторів дозволяє отримувати газ з Баумгартена (тобто газ, поставлений через "Північні потоки") і поставляти його в Україну із Заходу на схід", – вважає Землянський.

Виходячи з участі в процесі США, також можна розглядати й варіант використання американського скрапленого газу (СПГ) через Польщу по так званому "трансатлантичному коридору".

Після запуску в експлуатацію LNG-терміналу в Свіноуйсьце (Польща) в жовтні 2015 року польська PGNiG уклала кілька довгострокових контрактів на поставку СПГ з США. Був підписаний довгостроковий контракт з американською Cheniere Marketing International, який передбачає поставку СПГ до Польщі з 2023 по 2042 роки по 1,45 млн тонн на рік. Другий нещодавно підписаний контракт з американської Venture Global LNG передбачає покупку на умовах FOB 2 млн тонн на рік протягом 20 років.

Нові блоки АЕС: коли і де будуватимуть

У ході візиту Зеленського в США обговорювалася не тільки тема газу. "Енергоатом" підписав меморандум з американською Westinghouse про будівництво п'яти енергоблоків на атомних станціях України. Виходячи із заяви президента, мова йде про "спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС (ХАЕС) як пілотного проекту" і ще 4-х блоків.

Враховуючи, що документ досі не опублікований, незрозуміло, де саме і в які терміни збираються будувати ці блоки. Відомо лише, що вартість проекту складе близько 30 млрд доларів США.

У Міненерго на запит видання повторили, що йдеться про 4-й блок Хмельницької АЕС. Про інші блоки нічого невідомо. Не змогли відповісти на це питання й в "Енергоатомі". Там повідомили РБК-Україна, що це можуть бути як додаткові блоки на деяких станціях, так і нові блоки, які можуть побудувати замість тих, які незабаром відслужать свій термін.

Майже на кожній з чотирьох електростанцій спочатку за проектом планувалося будівництво більшого числі блоків, ніж є зараз. Наприклад, проект Запорізької АЕС передбачав 10 станцій, а зараз працює 6, на Рівненській – 6 замість нинішніх 4. На деяких станціях термін роботи блоків продовжують, але рано чи пізно потрібно буде будувати нові.

"По кожній станції ми будемо вибирати, де будуть кращі економічні умови для будівництва нових блоків. Будемо пропонувати розглядати варіанти. Але поки остаточного рішення не прийнято", – заявили виданню в "Енергоатомі". Стосовно коштів для реалізації проекту в компанії сказали, що це можуть бути і власні вкладення "Енергоатому", і кредити, і інвестиції.

Будівництво 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС почали ще у 80-х роках, зараз проект заморожений. При цьому фундамент 3-го блоку готовий більш ніж на 60%. Він закладався під російське паливо, і замінити його під американське практично неможливо.

А ось на 4-му блоці готовність фундаменту менше, і заміна теоретично можлива. Але це буде затратно і за часом, і за коштами. До слова, ще рік тому Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетиці, згідно з яким добудова цих блоків має бути прискорена.

Це вже не перший меморандум про добудову блоків на ХАЕС. У 2016 році "Енергоатом" і компанія Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) підписали аналогічний документ. У кінці 2020 року питання добудови 3-го і 4-го блоків ХАЕС обговорювалося з чеської Skoda JS. Кабмін навіть затвердив ТЕО проекту в розмірі 72 млрд гривень.

Проект з будівництва нових блоків АЕС може виявитися досить довгостроковим. До того ж поки немає предмета для детального обговорення, оскільки домовленості між "Енергоатомом" і Westinghouse не більше, ніж декларація про наміри, говорить експерт з атомної енергетики Ольга Кошарна. "Є діюча енергостратегія України до 2035 року. Які 5 блоків? Вони не вписуються ні в який офіційно прийнятий документ", – зазначила співрозмовник.

І хоча Україна не домоглася від США більш жорстких дій щодо "Північного потоку-2", не можна сказати, що у енергетиці візит Зеленського до Джо Байдена виявився безрезультатним. Інше питання, що поки більшість домовленостей в енергетичній сфері мають характер не більше ніж угод про наміри. Про ефективність цих переговорів можна буде судити пізніше, коли декларації почнуть наповнювати реальним змістом у вигляді конкретних проектів і інвестицій.