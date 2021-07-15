В Белом доме началась встреча Меркель и Байдена
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Белый дом. Там она проведет встречу с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" в Twitter.
Сначала лидеры Германии и США проведут переговоры с глазу на глаз, после чего к их разговору присоединятся американская и немецкая делегации.
После переговоров Байден и Меркель дадут совместную пресс-конференцию для прессы.
Ожидается, что среди тем сегодняшней встречи лидеров Германии и США будет российский газопровод "Северный поток-2", против строительства которого выступает Украина.
Исторический момент. pic.twitter.com/9TNYeAREK3— Misha Komadovsky (@komadovsky) July 15, 2021
Напомним, в Белом доме говорили, что Меркель и Байден не будут делать заявлений по "Северному потоку-2" по результатам переговоров.
Добавим, накануне встречи Байдена и Меркель президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что они не будут принимать решений по Украине без Украины.