Гарантий безопасности для вывоза зерна из портов Украина пока не получила, - Мининфраструктуры

Украина пока не получила гарантий безопасности для вывоза зерна из портов.

По его словам, вся коммуникация по поводу гарантий безопасности по экспорту зерна идет на уровне ООН.

"Как эти гарантии должны быть прописаны, как будут обеспечиваться все эти механизмы, мы работаем над этим с ними. Пока таких гарантий нет", - заявил он.