Гарантій безпеки для вивезення зерна з портів Україна поки не отримала, - Мінінфраструктури

Україна поки не отримала гарантій безпеки для вивезення зерна з портів.

За його словами, вся комунікація з приводу гарантій безпеки з експорту зерна йде на рівні ООН.

"Як ці гарантії повинні бути прописані, як будуть забезпечуватися всі ці механізми, ми працюємо над цим з ними. Поки таких гарантій немає", - заявив він.