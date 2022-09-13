Гарантии безопасности Украины. Зеленский прокомментировал пакет рекомендаций от Ермака-Расмуссена

Рекомендации международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена относительно гарантий для Украины должны войти в основу будущей системы договоров безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Соответствующие соглашения должны гарантировать недопущение любой войны против нашего государства.

"Власть сейчас работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что на многостороннем и двустороннем уровне было подробно определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины.

По его словам, реагировать должны:

санкциями;

поставкой оружия;

всей необходимой материальной и финансовой поддержкой.

Он отметил, что главное - это четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности превентивные действия, направлены на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора.

"То есть все то, чего у нашего государства не было раньше и из-за чего Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины", - указал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина уже построила вместе с партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки различных государств, а теперь идет работа над тем, чтобы самые мощные государства, которые уже помогают, стали и коалицией мира, который будет продолжаться постоянно.