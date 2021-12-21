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Гарантии безопасности. Союзники НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией, - FT

Автор: Анастасия Рокитна

Союзники НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией. Речь идет о вопросе гарантий безопасности и их формате.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Издание пишет, что союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией.

Военные стран Запада хотят избежать прямого отказа от предложения Москвы и поэтому пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию".

Напомним, Россия категорично против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности.

Отметим, США представят России свой перечень обеспокоенностей.

Как ранее сообщали Bloomberg, США ознакомились с предложениями от Российской Федерации по "гарантиям безопасности". Готовятся дать ответ уже на этой неделе.

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