RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гарантії безпеки. Союзники НАТО не прийшли до консенсусу щодо переговорів з Росією, - FT

Автор: Анастасія Рокитна

Союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією. Йдеться про питання гарантій безпеки та їх формат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Видання пише, що союзники по НАТО змирилися з необхідністю вести переговори з Росією.

Військові країн Заходу хочуть уникнути прямої відмови від пропозиції Москви і тому намагаються знайти "області взаємної згоди і заспокоїти ситуацію".

Нагадаємо, Росія категорично проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії. Москва чекає конкретних рішень по гарантіях безпеки.

Зазначимо, США представлять Росії свій перелік стурбованостей.

Як раніше повідомляли Bloomberg, США ознайомилися з пропозиціями від Російської Федерації щодо "гарантій безпеки". Готуються дати відповідь вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федерація