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В ответ на "гарантии безопасности". США представят России свой перечень обеспокоенностей

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Вашингтон, Понедельник 20 декабря 2021 22:02
В ответ на "гарантии безопасности". США представят России свой перечень обеспокоенностей Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки представят РФ свой перечень озабоченностей в ответ на "гарантии безопасности". Там заявили, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса во время брифинга.

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям", - отметил Прайс.

Он отметил, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.

"Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины", - подчеркнул Прайс.

Он также пояснил, что Штаты готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этому вопросу пока отсутствуют.

"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим", - резюмировал представитель Госдепартамента США.

Напомним, как ранее сообщали Bloomberg, США ознакомились с предложениями от Российской Федерации по "гарантиям безопасности". Готовятся дать ответ уже на следующей неделе.

Добавим, советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан назвал условие для обсуждения с Россией "гарантий по безопасности". Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только в условиях деэскалации.

Отметим, недавно РФ обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

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