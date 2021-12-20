В ответ на "гарантии безопасности". США представят России свой перечень обеспокоенностей

Соединенные Штаты Америки представят РФ свой перечень озабоченностей в ответ на "гарантии безопасности". Там заявили, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса во время брифинга.

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям", - отметил Прайс.

Он отметил, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.

"Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины", - подчеркнул Прайс.

Он также пояснил, что Штаты готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этому вопросу пока отсутствуют.

"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим", - резюмировал представитель Госдепартамента США.