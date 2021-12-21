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"Ни при каких условиях". Россия против размещения сил НАТО в Украине и Грузии

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Москва, Вторник 21 декабря 2021 09:31
"Ни при каких условиях". Россия против размещения сил НАТО в Украине и Грузии Фото: глава делегации РФ по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия категорично против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности.

Об этом заявил глава делегации РФ по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По словам Гаврилова, Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.

"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", - сказал он.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан назвал условие для обсуждения с Россией "гарантий по безопасности". Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только в условиях деэскалации.

Отметим, недавно РФ обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

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