"Ни при каких условиях". Россия против размещения сил НАТО в Украине и Грузии
Россия категорично против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности.
Об этом заявил глава делегации РФ по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По словам Гаврилова, Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.
"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", - сказал он.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан назвал условие для обсуждения с Россией "гарантий по безопасности". Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только в условиях деэскалации.
Отметим, недавно РФ обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.