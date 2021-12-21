"Ни при каких условиях". Россия против размещения сил НАТО в Украине и Грузии

Россия категорично против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности.

Об этом заявил глава делегации РФ по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

По словам Гаврилова, Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.

"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", - сказал он.