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Гандзюк, Куліша та Бекешкіної. У Києві перейменували ще 11 вулиць

Фото: у Києві перейменували ще 11 вулиць (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Нові назви отримали:

  • вулиця Біломорська стала вулицею Катерини Гандзюк
  • вулиця Магнітогорська - вулицею Якова Гніздовського
  • вулиця Ломоносова - вулицею Юлії Здановської
  • вулиця Північно-Сирецька - вулицею Віктора Некрасова
  • бульвар Праці - бульваром Івана Котляревського
  • вулиця Генерала Карбишева - вулицею Ірини Бекешкіної
  • вулиця Челябінську - вулицею Пантелеймона Куліша
  • вулиця Миколи Гастелло - вулицею Бусовогірською
  • вулиця Маміна-Сибіряка - вулицею Вічовою
  • вулиця Валі Котика - вулицею Віденською
  • вулиця Іжевська - вулицею Іжкарську.

Зазначимо, що у Києві загалом перейменували вже 204 міських об’єкти.

Нагадаємо, у вересні в Києві перейменували ще 40 вулиць.

При цьому у КМДА пояснювали, що перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. Але перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.

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Київ