Гандзюк, Куліша та Бекешкіної. У Києві перейменували ще 11 вулиць

Сьогодні депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

Зазначимо, що у Києві загалом перейменували вже 204 міських об’єкти.

Нагадаємо, у вересні в Києві перейменували ще 40 вулиць.

При цьому у КМДА пояснювали, що перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. Але перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.

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