Гандзюк, Кулиша и Бекешкиной. В Киеве переименовали еще 11 улиц

Сегодня депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Отметим, что в Киеве всего переименовали уже 204 городских объекта.

Напомним, в сентябре в Киеве переименовали еще 40 улиц.

При этом в КГГА объясняли, что переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. Но перерегистрация может производиться при замене паспорта или других процедур в ЦНАП.

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