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В Киеве переименовали еще 40 улиц

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 15:09
В Киеве переименовали еще 40 улиц Фото: в Киеве переименовали еще 40 улиц (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 8 сентября, в Киеве переименовали еще 40 улиц. В частности, улица Волгоградская в Соломенском районе будет теперь улицей имени Романа Ратушного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы продолжаем дерусификацию улиц и объектов столицы. Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного", - рассказал он.

По словам главы города, кроме Волгоградской, сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

"Также сегодня, в частности, переименовали улицу Московскую в центре города в улицу Князей Острожских", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.

Напомним, переименование улиц в Киеве не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

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