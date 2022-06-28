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В КГГА рассказали, придется ли киевлянам менять прописку из-за переименования улиц

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Киев, Вторник 28 июня 2022 11:34
В КГГА рассказали, придется ли киевлянам менять прописку из-за переименования улиц Фото: ЦПАУ в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Подчеркну – переименование (улиц - ред.) не создает никаких бытовых проблем, никто не должен сразу бежать в ЦПАУ, чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность", - заявил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Кроме того, документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются действующими в случае изменения названия улицы, на которой они расположены. Такие документы изменяют только при необходимости. К примеру, для купли-продажи или дарения недвижимости.

"Таким образом, если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на новое лицо, уже укажут новое название. На стоимости услуг нотариуса это не отразится", - отметил Лелюк.

В то же время юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Согласно действующему законодательству, переименование улицы для юрлица является изменением местонахождения.

"Это предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, сообщения банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве завершилось голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Также отметим, что в Одессе приняли решние о переименовании 39 улиц города.

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