Гана після втрати 55 громадян на війні в Україні звернулась до РФ: чи відповіла Москва

Так, в інтерв’ю Bloomberg очільник МЗС Гани заявив, що офіційна Аккра ініціює переговори з Кремлем, щоб знайти спільні механізми запобігання вербуванню ганців до російської армії. Водночас, за його словами, жодної відповіді з російської сторони поки що не було.

"Нам потрібно більше з ними взаємодіяти", - наголосив міністр.

Масштаби вербування африканців

Проблема вербування громадян африканських держав до російської армії викликає дедалі більше занепокоєння. За інформацією української розвідки, на боці Росії воюють понад 1780 африканців із 36 країн.

З них, за словами Аблакви, 272 - громадяни Гани. Із цієї кількості 55 осіб загинули, а ще двоє були взяті в полон. За попередніми даними, вербувальники обіцяли іноземцям зарплати в межах від 30 до 40 тисяч доларів на рік.

Раніше Кенія та Південна Африка повідомляли про репатріацію своїх громадян, які підписали контракти з російськими військовими, стверджуючи, що їх ввели в оману щодо умов служби.