Гана після втрати 55 громадян на війні в Україні звернулась до РФ: чи відповіла Москва

Влада Гани вимагає від Москви припинити вербування своїх громадян до армії РФ, після підтвердження 55 загиблих.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написало видання Вloomberg, з посиланням на міністра закордонних справ Гани Самуеля Окудзето Аблакву.
Так, в інтерв’ю Bloomberg очільник МЗС Гани заявив, що офіційна Аккра ініціює переговори з Кремлем, щоб знайти спільні механізми запобігання вербуванню ганців до російської армії. Водночас, за його словами, жодної відповіді з російської сторони поки що не було.
"Нам потрібно більше з ними взаємодіяти", - наголосив міністр.
Проблема вербування громадян африканських держав до російської армії викликає дедалі більше занепокоєння. За інформацією української розвідки, на боці Росії воюють понад 1780 африканців із 36 країн.
З них, за словами Аблакви, 272 - громадяни Гани. Із цієї кількості 55 осіб загинули, а ще двоє були взяті в полон. За попередніми даними, вербувальники обіцяли іноземцям зарплати в межах від 30 до 40 тисяч доларів на рік.
Раніше Кенія та Південна Африка повідомляли про репатріацію своїх громадян, які підписали контракти з російськими військовими, стверджуючи, що їх ввели в оману щодо умов служби.
Нагадаємо, що нещодавно Аблаква відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Під час візиту сторони домовилися про звільнення двох громадян Гани, які потрапили в полон в Україні. За словами міністра, цих чоловіків завербували приватні агенти, які обіцяли їм працевлаштування, однак фактично вони опинилися на передовій у складі російських підрозділів.
До речі, раніше уряд Індії повідомив щонайменше про 200 випадків вербування громадян країни російськими рекрутерами для участі у війні проти України. За офіційною інформацією, щонайменше 26 індійців загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.