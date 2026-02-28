Гана после потери 55 граждан на войне в Украине обратилась к РФ: ответила ли Москва

Так, в интервью Bloomberg глава МИД Ганы заявил, что официальная Аккра инициирует переговоры с Кремлем, чтобы найти совместные механизмы предотвращения вербовки ганцев в российскую армию. В то же время, по его словам, никакого ответа с российской стороны пока не было.

"Нам нужно больше с ними взаимодействовать", - подчеркнул министр.

Масштабы вербовки африканцев

Проблема вербовки граждан африканских государств в российскую армию вызывает все большее беспокойство. По информации украинской разведки, на стороне России воюют более 1780 африканцев из 36 стран.

Из них, по словам Аблаквы, 272 - граждане Ганы. Из этого количества 55 человек погибли, а еще двое были взяты в плен. По предварительным данным, вербовщики обещали иностранцам зарплаты в пределах от 30 до 40 тысяч долларов в год.

Ранее Кения и Южная Африка сообщали о репатриации своих граждан, подписавших контракты с российскими военными, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно условий службы.