Гана после потери 55 граждан на войне в Украине обратилась к РФ: ответила ли Москва

Иллюстративное фото: африканские военные (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Власти Ганы требуют от Москвы прекратить вербовку своих граждан в армию РФ, после подтверждения 55 погибших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Вloomberg, со ссылкой на министра иностранных дел Ганы Самуэля Окудзето Аблакву.

Читайте также: РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы

Так, в интервью Bloomberg глава МИД Ганы заявил, что официальная Аккра инициирует переговоры с Кремлем, чтобы найти совместные механизмы предотвращения вербовки ганцев в российскую армию. В то же время, по его словам, никакого ответа с российской стороны пока не было.

"Нам нужно больше с ними взаимодействовать", - подчеркнул министр.

Масштабы вербовки африканцев

Проблема вербовки граждан африканских государств в российскую армию вызывает все большее беспокойство. По информации украинской разведки, на стороне России воюют более 1780 африканцев из 36 стран.

Из них, по словам Аблаквы, 272 - граждане Ганы. Из этого количества 55 человек погибли, а еще двое были взяты в плен. По предварительным данным, вербовщики обещали иностранцам зарплаты в пределах от 30 до 40 тысяч долларов в год.

Ранее Кения и Южная Африка сообщали о репатриации своих граждан, подписавших контракты с российскими военными, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно условий службы.

 

Визит в Киев и освобождение пленных

Напомним, что недавно Аблаква посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита стороны договорились об освобождении двух граждан Ганы, которые попали в плен в Украине. По словам министра, этих мужчин завербовали частные агенты, которые обещали им трудоустройство, однако фактически они оказались на передовой в составе российских подразделений.

Кстати, ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.

