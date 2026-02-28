Гана після втрати 55 громадян на війні в Україні звернулась до РФ: чи відповіла Москва
Влада Гани вимагає від Москви припинити вербування своїх громадян до армії РФ, після підтвердження 55 загиблих.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написало видання Вloomberg, з посиланням на міністра закордонних справ Гани Самуеля Окудзето Аблакву.
Читайте також: РФ вербує африканців на війну обманом: у МЗС назвали масштаби
Так, в інтерв’ю Bloomberg очільник МЗС Гани заявив, що офіційна Аккра ініціює переговори з Кремлем, щоб знайти спільні механізми запобігання вербуванню ганців до російської армії. Водночас, за його словами, жодної відповіді з російської сторони поки що не було.
"Нам потрібно більше з ними взаємодіяти", - наголосив міністр.
Масштаби вербування африканців
Проблема вербування громадян африканських держав до російської армії викликає дедалі більше занепокоєння. За інформацією української розвідки, на боці Росії воюють понад 1780 африканців із 36 країн.
З них, за словами Аблакви, 272 - громадяни Гани. Із цієї кількості 55 осіб загинули, а ще двоє були взяті в полон. За попередніми даними, вербувальники обіцяли іноземцям зарплати в межах від 30 до 40 тисяч доларів на рік.
Раніше Кенія та Південна Африка повідомляли про репатріацію своїх громадян, які підписали контракти з російськими військовими, стверджуючи, що їх ввели в оману щодо умов служби.
Візит до Києва та звільнення полонених
Нагадаємо, що нещодавно Аблаква відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Під час візиту сторони домовилися про звільнення двох громадян Гани, які потрапили в полон в Україні. За словами міністра, цих чоловіків завербували приватні агенти, які обіцяли їм працевлаштування, однак фактично вони опинилися на передовій у складі російських підрозділів.
До речі, раніше уряд Індії повідомив щонайменше про 200 випадків вербування громадян країни російськими рекрутерами для участі у війні проти України. За офіційною інформацією, щонайменше 26 індійців загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.