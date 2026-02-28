ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Гана после потери 55 граждан на войне в Украине обратилась к РФ: ответила ли Москва

Гана, Суббота 28 февраля 2026 00:30
UA EN RU
Гана после потери 55 граждан на войне в Украине обратилась к РФ: ответила ли Москва Иллюстративное фото: африканские военные (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Власти Ганы требуют от Москвы прекратить вербовку своих граждан в армию РФ, после подтверждения 55 погибших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Вloomberg, со ссылкой на министра иностранных дел Ганы Самуэля Окудзето Аблакву.

Читайте также: РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы

Так, в интервью Bloomberg глава МИД Ганы заявил, что официальная Аккра инициирует переговоры с Кремлем, чтобы найти совместные механизмы предотвращения вербовки ганцев в российскую армию. В то же время, по его словам, никакого ответа с российской стороны пока не было.

"Нам нужно больше с ними взаимодействовать", - подчеркнул министр.

Масштабы вербовки африканцев

Проблема вербовки граждан африканских государств в российскую армию вызывает все большее беспокойство. По информации украинской разведки, на стороне России воюют более 1780 африканцев из 36 стран.

Из них, по словам Аблаквы, 272 - граждане Ганы. Из этого количества 55 человек погибли, а еще двое были взяты в плен. По предварительным данным, вербовщики обещали иностранцам зарплаты в пределах от 30 до 40 тысяч долларов в год.

Ранее Кения и Южная Африка сообщали о репатриации своих граждан, подписавших контракты с российскими военными, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно условий службы.

Визит в Киев и освобождение пленных

Напомним, что недавно Аблаква посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита стороны договорились об освобождении двух граждан Ганы, которые попали в плен в Украине. По словам министра, этих мужчин завербовали частные агенты, которые обещали им трудоустройство, однако фактически они оказались на передовой в составе российских подразделений.

Кстати, ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Африка Война в Украине Погиб
Новости
Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война
Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше