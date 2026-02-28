Гана после потери 55 граждан на войне в Украине обратилась к РФ: ответила ли Москва
Власти Ганы требуют от Москвы прекратить вербовку своих граждан в армию РФ, после подтверждения 55 погибших.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Вloomberg, со ссылкой на министра иностранных дел Ганы Самуэля Окудзето Аблакву.
Так, в интервью Bloomberg глава МИД Ганы заявил, что официальная Аккра инициирует переговоры с Кремлем, чтобы найти совместные механизмы предотвращения вербовки ганцев в российскую армию. В то же время, по его словам, никакого ответа с российской стороны пока не было.
"Нам нужно больше с ними взаимодействовать", - подчеркнул министр.
Масштабы вербовки африканцев
Проблема вербовки граждан африканских государств в российскую армию вызывает все большее беспокойство. По информации украинской разведки, на стороне России воюют более 1780 африканцев из 36 стран.
Из них, по словам Аблаквы, 272 - граждане Ганы. Из этого количества 55 человек погибли, а еще двое были взяты в плен. По предварительным данным, вербовщики обещали иностранцам зарплаты в пределах от 30 до 40 тысяч долларов в год.
Ранее Кения и Южная Африка сообщали о репатриации своих граждан, подписавших контракты с российскими военными, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно условий службы.
Визит в Киев и освобождение пленных
Напомним, что недавно Аблаква посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время визита стороны договорились об освобождении двух граждан Ганы, которые попали в плен в Украине. По словам министра, этих мужчин завербовали частные агенты, которые обещали им трудоустройство, однако фактически они оказались на передовой в составе российских подразделений.
Кстати, ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.