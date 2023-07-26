UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гамлетівське питання. У Зеленського засудили Захід через нерішучість щодо Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Світ повинен рішучіше діяти проти Російської Федерація враховуючи те, що саме путінський режим є джерелом нестабільності й конфліктів.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Класичне гамлетівське питання в кольорах хакі… Навіщо сучасному світовому порядку все ще потрібне збереження путінської Росії, якщо саме Росія є абсолютним і незаперечним джерелом нестабільності та конфліктів і кидає виклик системі міжнародної безпеки? Навіщо все ще не приймати відповідні рішення? Питання, на яке не можуть відповісти євроатлантичні любителі "realpolitik", - пише Подоляк.

Експорт зерна та обстріли

Після того як Росія вийшла із "зернової угод", російські терористи майже щоночі обстрілювали південь України. Також ворог завдавав сильних ударів по Одесі й області.

Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах.

Тим часом Рада безпеки ООН планує зібратись, щоб обговорити питання російських ударів та нібито "переслідування" УПЦ МП в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОфіс президента