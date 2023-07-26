Гамлетовский вопрос. У Зеленского осудили Запад из-за нерешительности в отношении России

Мир должен более решительно действовать против Российской Федерации, учитывая то, что именно путинский режим является источником нестабильности и конфликтов.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
"Классический гамлетовский вопрос в цветах хаки... Зачем современному мировому порядку все еще нужно сохранение путинской России, если именно Россия является абсолютным и неоспоримым источником нестабильности и конфликтов и бросает вызов системе международной безопасности? Зачем все еще не принимать соответствующие решения? Вопрос, на который не могут ответить евроатлантические любители "realpolitik", - пишет Подоляк.
После того как Россия вышла из "зерновых соглашений", российские террористы почти каждую ночь обстреливали юг Украины. Также враг наносил сильные удары по Одессе и области.
В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша.
Между тем, Совет безопасности ООН планирует собраться, чтобы обсудить вопросы российских ударов и якобы "преследования" УПЦ МП в Украине.
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