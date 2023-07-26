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Гамлетівське питання. У Зеленського засудили Захід через нерішучість щодо Росії

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Середа 26 липня 2023 16:40
Гамлетівське питання. У Зеленського засудили Захід через нерішучість щодо Росії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Світ повинен рішучіше діяти проти Російської Федерація враховуючи те, що саме путінський режим є джерелом нестабільності й конфліктів.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Класичне гамлетівське питання в кольорах хакі… Навіщо сучасному світовому порядку все ще потрібне збереження путінської Росії, якщо саме Росія є абсолютним і незаперечним джерелом нестабільності та конфліктів і кидає виклик системі міжнародної безпеки? Навіщо все ще не приймати відповідні рішення? Питання, на яке не можуть відповісти євроатлантичні любителі "realpolitik", - пише Подоляк.

Експорт зерна та обстріли

Після того як Росія вийшла із "зернової угод", російські терористи майже щоночі обстрілювали південь України. Також ворог завдавав сильних ударів по Одесі й області.

Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах.

Тим часом Рада безпеки ООН планує зібратись, щоб обговорити питання російських ударів та нібито "переслідування" УПЦ МП в Україні.

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