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Гамлетовский вопрос. У Зеленского осудили Запад из-за нерешительности в отношении России

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Среда 26 июля 2023 16:40
Гамлетовский вопрос. У Зеленского осудили Запад из-за нерешительности в отношении России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен более решительно действовать против Российской Федерации, учитывая то, что именно путинский режим является источником нестабильности и конфликтов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Классический гамлетовский вопрос в цветах хаки... Зачем современному мировому порядку все еще нужно сохранение путинской России, если именно Россия является абсолютным и неоспоримым источником нестабильности и конфликтов и бросает вызов системе международной безопасности? Зачем все еще не принимать соответствующие решения? Вопрос, на который не могут ответить евроатлантические любители "realpolitik", - пишет Подоляк.

Экспорт зерна и обстрелы

После того как Россия вышла из "зерновых соглашений", российские террористы почти каждую ночь обстреливали юг Украины. Также враг наносил сильные удары по Одессе и области.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша.

Между тем, Совет безопасности ООН планирует собраться, чтобы обсудить вопросы российских ударов и якобы "преследования" УПЦ МП в Украине.

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