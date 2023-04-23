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Game over, окупанти! Українські артилеристи накрили ворожу піхоту (відео)

Фото: українські артилеристи накрили ворожу піхоту (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за допомогою артилерії били по російській піхоті, що вторглася на нашу землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.

У ДШВ зазначають, що українські бійці втомилися пояснювати, що окупантам не місце на нашій землі, але не втомилися доводити хто на ній господар.

"Якщо не відступите і не складете зброю, фінал буде один - вас навіки поховає в собі український чорнозем", - кажуть наші оборонці.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як наші військові знищують техніку та живу силу противника на підступах до Вугледару.

Окрім того, РБК-Україна публікувало відео знищення танка загарбників.

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