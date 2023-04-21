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Знищують техніку та ворога на підступах до Вугледару. Залужний показав відео роботи морпіхів

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 20:47
Знищують техніку та ворога на підступах до Вугледару. Залужний показав відео роботи морпіхів Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Кава

Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського упродовж місяців мужньо знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледару.

Як пише РБК-Україна, відповідне відео в своєму Telegram-каналі опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, морська піхота проводить ефективні оборонні та контрнаступальні дії. Прикладом їх дій стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледару. Там також вдалось розбити еліту російського війська - 155-ту окрему бригаду морської піхоти.

"Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних Сил України показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І, відповідно, понад двадцять морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад", - розповів один з командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Також ми показували, як ЗСУ з Javelin знищили російський Т-90.

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