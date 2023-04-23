Game over, оккупанты! Украинские артиллеристы накрыли вражескую пехоту (видео)

В ДШВ отмечают, что украинские бойцы устали объяснять, что оккупантам не место на нашей земле, но не устали доказывать, кто на ней хозяин.

"Если не отступите и не сложите оружие, финал будет один - вас навеки похоронит в себе украинский чернозем", - говорят наши защитники.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как наши военные уничтожают технику и живую силу противника на подступах к Угледару.

Кроме того, РБК-Украина публиковало видео уничтожение танка захватчиков.

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