UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Галущенко вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці

Фото: міністр юстиції Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр юстиції України Герман Галущенко вперше публічно висловився після гучного розслідування НАБУ щодо масштабної корупції в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Сьогодні, 12 листопада уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

"Говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями", - наголосив він.

Галущенко підкреслив, що він не тримається за посаду міністра.

"І не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - наголосив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, що цього понеділка Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом".

За даними слідчих, компанія фактично перебувала під контролем організованого злочинного угруповання, учасники якого вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Варто зазначити, що серед фігурантів справи був і Галушенко, який на той момент обіймав посаду міністра енергетики.

У НАБУ також уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент України Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупційних проявів є пріоритетним завданням держави.

Вчора ж 11 листопада наглядова рада компанії ініціювала спеціальне засідання через корупційний скандал в енергетичній сфері.

Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів ухвалив рішення достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

А вже сьогодні зранку Свириденко повідомила про відсторонення Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герман ГалущенкоЭнергоатом