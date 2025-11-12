Галущенко вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці

Міністр юстиції України Герман Галущенко вперше публічно висловився після гучного розслідування НАБУ щодо масштабної корупції в енергетичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
Сьогодні, 12 листопада уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
"Говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями", - наголосив він.
Галущенко підкреслив, що він не тримається за посаду міністра.
"І не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - наголосив міністр.
Нагадаємо, що цього понеділка Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом".
За даними слідчих, компанія фактично перебувала під контролем організованого злочинного угруповання, учасники якого вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.
Варто зазначити, що серед фігурантів справи був і Галушенко, який на той момент обіймав посаду міністра енергетики.
У НАБУ також уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.
На тлі розслідування президент України Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупційних проявів є пріоритетним завданням держави.
Вчора ж 11 листопада наглядова рада компанії ініціювала спеціальне засідання через корупційний скандал в енергетичній сфері.
Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів ухвалив рішення достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
А вже сьогодні зранку Свириденко повідомила про відсторонення Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.