Галущенко об отключении ЗАЭС: Это не уменьшит ядерную угрозу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Если станция не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно, он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки и хранилище отработавшего ядерного топлива. То пока там есть ядерный материал, есть ядерная опасность", - сказал глава Минэнерго.

Галущенко добавил, что то, выдает ли ЗАЭС энергию в сеть или не выдает, на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности.