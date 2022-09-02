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Галущенко об отключении ЗАЭС: Это не уменьшит ядерную угрозу

Фото: Отключение ЗАЭС не уменьшит ядерную угрозу (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит потенциальную угрозу. Ведь там останется ядерный материал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Если станция не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно, он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки и хранилище отработавшего ядерного топлива. То пока там есть ядерный материал, есть ядерная опасность", - сказал глава Минэнерго.

Галущенко добавил, что то, выдает ли ЗАЭС энергию в сеть или не выдает, на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности.

Напомним, Галущенко подтвердил постоянное присутствие МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС. До двух представителей агентства могут следить за электростанцией.

К слову, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.

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Запорожская АЭСВойна России против Украины